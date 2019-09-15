HABER

Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Iğdır’da devriye görevi sırasında kaza yaparak yaralanan uzman çavuş şehit düştü.Iğdır’da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi altına alınan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kaldırıldığı hastanede şehit düştü.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Haziran’da Iğdır’da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül’de şehit olduğu belirtildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yayımladığı mesajında, “Silah arkadaşımız, 6 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanmış, 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

Iğdır’da devriye görevi sırasında kaza yaparak yaralanan uzman çavuş şehit düştü.
Iğdır’da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi altına alınan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Haziran’da Iğdır’da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül’de şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yayımladığı mesajında, “Silah arkadaşımız, 6 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanmış, 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.
Şehidin cenazesinin, 15.09.2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığında toprağa verileceği açıklandı.

Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Erciyes beyaz gelinliğini giydiErciyes beyaz gelinliğini giydi
Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit olduKazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

Iğdır'da bir asker şehit oldu

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Çankırı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Evlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdiler

Kırklareli'nde Pavli Panayırı'na yoğun ilgi!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.