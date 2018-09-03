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Iğdır'da yavru karabatak koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Iğdır'da yavru karabatak koruma altına alındı

Iğdır'da köylüler tarafından bulunan uçma yeteneği gelişmemiş yavru karabatak, koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Koçkıran köyü sakinleri arazide yavru karabatak buldu. Uçma yeteneği gelişmemiş kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce koruma altına alınan yavru karabatak, uçmayı öğrenene kadar veteriner kontrolünde beslenecek.

- Iğdır'da 190. kuş türü olarak kayda geçti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, genelde denizlerde ve sığ sulak alanlarda yaşayan karabatağın oldukça sağlıklı olduğunu ancak kanatlarında gelişme olmadığından koruma altına alındığını söyledi.

Yorgun halde bulunan yavru kuşu bir süre misafir edeceklerini kaydeden Türkoğlu, karabatağın, Iğdır'da görülen 190. kuş türü olarak kayıt altına alındığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır karabatak yaban hayatı

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