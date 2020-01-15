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  4. Iğdır’da zamana direnen meslek: Keçecilik

Iğdır’da zamana direnen meslek: Keçecilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Iğdır’da 30 yıldan daha uzun süredir keçecilik yapan Veysel Balcı, kaybolmaya yüz tutan mesleği yaşatmaya çalışıyor.Gelişen endüstri ve genişleyen pazar alanları ile unutulmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen keçecilik, her şeye rağmen zamana direnmeyi sürdürüyor.

Iğdır’da 30 yıldan daha uzun süredir keçecilik yapan Veysel Balcı, kaybolmaya yüz tutan mesleği yaşatmaya çalışıyor.
Gelişen endüstri ve genişleyen pazar alanları ile unutulmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen keçecilik, her şeye rağmen zamana direnmeyi sürdürüyor. Bir zamanlar evlerin başköşelerinde yer alan keçe, kilim ve halılar fabrika ürünlerine karşı var olmaya devam ediyor. 35 seneden beri keçecilikle uğraşan Veysel Balcı, bir zamanlar evlerin vazgeçilmezi olan keçeleri şimdi çoğunlukla dağlarda hayvanları güden çobanların soğuktan korunmak için tercih ettiğini söyledi. Balcı, "Baba mesleğini devam ettiriyoruz. Ben yaklaşık 35 yıldır bu mesleğin içindeyim. Eskiden keçeciliğe çok rağbet vardı. Şu anda rağbet eskisi gibi değil” dedi.

“Bu meslekle uğraşanların sayısı azalıyor”
Satışların eskiden çok iyi olduğunu, şimdilerde ise durma noktasına geldiğini belirten Balcı, “Satış olmadığı için bu meslekle uğraşanların sayısı da azalıyor. Eskiden keçecilik yapan dokuz kişiydik. Şimdi bu mesleği ben tek yapıyorum. Normalde tek olduğum için şu an başımızı kaşıyacak zamanız olmamalıydı. Ama bazen 2 ay, bazen 3 ay siftah etmediğimiz günler oluyor. Yılın 3-4 ayı çalışıyor, diğer aylarda ise oturuyoruz. Zaten kazandığımızı da giderlerimize veriyoruz” dedi.

“Devletimizden destek istiyoruz”
Eskiden keçeciliğe rağbetin yüksek olduğunu belirten Balcı, “Babalarımız annelerimiz zamanında yün yatak yapılırdı. Şu anda her şey elyaf olmuş, naylon olmuş. Maliyet artmış, eskiden usta çırak çoktu. Şimdi ne işçi bulabiliyoruz ne de çırak bulabiliyoruz. Bizim neslimiz tükenmek üzere. Devletimiz bize bir el atsa, bize bir yardım etseler çok sevineceğiz ama bize destek veren yok” dedi.

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