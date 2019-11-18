Iğdır'da zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Iğdır'da zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Doğubayazıt-Iğdır kara yolunda özel harekat polislerinin bulunduğu Kobra-2 zırhlı aracı ile aynı yönde seyreden B.Ç'nin kullandığı 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı, zırhlı araç ise devrildi.
Kazada 3 polis memuru ile B.Ç. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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