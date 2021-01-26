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  4. Iğdır’daki cinayet zanlısı teslim oldu

Iğdır’daki cinayet zanlısı teslim oldu

26.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da ailevi problemlerden ötürü boşanan eşinin evine gelen koca, karısını silahla öldürdü.Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Iğdır’da ailevi problemlerden ötürü boşanan eşinin evine gelen koca, karısını silahla öldürdü.
Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. K. ailevi sorunlarından dolayı 5 ay önce boşandığı eşi Dilan K.’nın yaşadığı eve geldi. Konuşmak istediği eski eşinin peşini bırakmayan koca M. K., iki çocuk annesi eski karısının yaşadığı eve geldi. Evin arka tarafında bulunan çamdan içeri giren M. K.’yı birden karşısında gören Dilan K. kocası M. K.’ya tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden M. K. üzerindeki tabanca ile eski eşini iki el ateş ederek başından vurdu. Dilan K. kanlar içinde yere yığılırken, koca M. K.ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkamete giden ekipler, Dilan K.’yı kanlar içinde yerde buldu.
Olay yerinde yapılan müdahalede Dilan K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilan K.’nın cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan cinayet zanlısı M. K.’nın ise sabah saatlerinde emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

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