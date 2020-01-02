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  4. Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentteki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 220,84 gram sentetik uyuşturucu, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 hassas terazi ve 4 tabanca ile bu tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.

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