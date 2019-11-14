Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle konser ve kutlama programı düzenlendi.

Iğdır Valiliği ve Iğdır-Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dernek başkanı Ziya Zakir Acar tarafından sunum eşliğinde Iğdır'ın tanıtımı yapıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal Mücadelesi, vatanlarını aziz canlarından daha aziz tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkma azmi ve kararlılığı sayesinde parlak bir zaferle taçlandırılmış ve sonuçlandırılmıştır." dedi.

Şanlı kurtuluş mücadelesinin 14 Kasım 1920'de Iğdır'da da sonuç verdiğini belirten Ünlü, "Iğdır'ımızın tarihine baktığımız zaman çok eski ve önemli bir yerleşim ve medeniyet merkezi olduğunu görmekteyiz. Iğdır tarih boyunca pek çok savaşa sahne olmuş, işgallere uğramış ve maalesef büyük acılar yaşamıştır. Bu bölgede Ermeniler zaman içinde bölgede çıkarı olan büyük ve emperyalist devletin oyuncağı haline gelmiştir. Birçok yıkıcı ve bölücü faaliyetin adeta odağı haline gelmiş olan Ermeniler, insanlık dışı her türlü eylemi meşru kabul etmişler ve uygulamaktan çekinmemişlerdir." diye konuştu.