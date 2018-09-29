BÜLENT MAVZER - Iğdır'da bulunan ve eşine ender rastlanır doğal güzellikler arasında yer alan "Gökkuşağı Tepeleri", yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Tuzluca ilçesinin batısındaki binlerce dönümlük arazideki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Bölgenin toprak yapısının yanı sıra tuz madeninin de renk kattığı tepeler, sunduğu renk cümbüşüyle ilgi çekiyor.

Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Tenlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökkuşağı Tepeleri'nin bölgede ziyaret edilebilecek nadide doğal güzelliklerden olduğunu söyledi.

Tepelerin renk tonları ve fiziki yapısıyla dikkat çekici olduğunu belirten Tenlik, "Iğdır coğrafi yapısıyla birçok dikkat çekici güzelliği barındırıyor. Bunların içinde gökkuşağı tepeleri de en ilgi çekici güzelliklerdendir. Buraya gelen ziyaretçiler 4 veya 5 rengi bir arada görebilir, bu ilgi çekici manzaranın tadını çıkarabilir." dedi.

Son zamanlarda yapılan tanıtım çalışmaları ve tepelerin ününün yayılmasıyla çok sayıda ziyaretçinin buraya geldiğini belirten Tenlik, "Yapılan çalışmalar, sosyal medya, haber gibi birçok etken son zamanlarda bu tepelerin ününün yayılmasını sağladı. Kars ve Ağrı'ya da gelen ziyaretçiler yolları üstünde bulunan bu tepeleri de ziyaret etmeden geçmiyor. Bu tepeler, görsel olarak sunduğu güzelliklerin yanı sıra doğa yürüyüşü için de oldukça uygun alan. Son zamanlarda ilgi görmesi de bizleri son derece memnun ediyor." diye konuştu.