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Iğdır'ın HDP’li Başkanı Akkuş mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, mazbatasını alarak göreve başladı.

Iğdır'ın HDP’li Başkanı Akkuş mazbatasını aldı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, mazbatasını alarak göreve başladı. Akkuş, "Iğdır'ın barışını, kardeşliğini hiçbir güç bozamayacaktır" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 50.10 oy alarak Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'li Yaşar Akkuş, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Iğdır'da barış ve kardeşliği 10 yıllık belediyecilik geleneğiyle sürdüreceklerini söyleyen Akkuş, "Bugün aynı sözü tekrarlıyoruz. Iğdır'da barışı, kardeşliği bozmak isteyen zihniyetlere demokratik ve şeffaf belediyecilik anlayışımızla karşı duracağız. Seçimlerde çok spekülasyonlar yapıldı. Ama biz seçim akşamı kazandığımızı çok iyi biliyorduk. Iğdır'ın barışını, kardeşliğini hiçbir güç bozamayacaktır. Bizler de sonuna kadar barışın, kardeşliğin teminatı olacağız. Bu mücadelede emeği olan herkeze sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Iğdır'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50.10'unu alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46.65'ini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden sayılan oylar seçim sonucunu değiştirmedi.

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