Iğdır'ın yeni seçilen başkanları

IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını HDP adayı Yaşar Akkuş kazandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel ise ikinci oldu. MHP, AK Parti ve SP adayları birer ilçede başkanlık kazandı.

Iğdır'da 2014 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 44,79'unu alan BDP'li Murat Yikit, belediye başkanı olmuştu. MHP'nin yüzde 42,35 oy oranıyla ikinci olduğu seçimlerde DP, CHP ve BDP birer ilçede belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Iğdır merkezde oyların yüzde 50,07'sini alan HDP'li Yaşar Akkuş belediye başkanlığına seçilirken, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel ise yüzde 46,7'de kaldı. Kentte İYİ Parti aday çıkarmayıp, MHP adayını destekledi. Iğdır'da MHP, AK Parti ve SP adayları birer ilçede seçimi kazandı.

YENİ BAŞKANLAR

Resmi olmayan sonuçlara göre Iğdır'da seçilen yeni başkanlar ve partileri şöyle: HDP: Iğdır Merkez- Yaşar Akkuş, MHP: Karakoyunlu- Bayramali Ballı, AK Parti: Aralık- Mustafa Güzelkaya, SP: Tuzluca- Ahmet Sait Sadrettin Türkan

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