Iğdırlı gençler kan bağışı için yürüdü

Iğdır'da bir araya gelen gençler, kan bağışına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi organizesinde, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Valiyolu Caddesi'nde buluşan gençler, Zübeyde Hanım Bulvarı'na kadar yürüdü.

Bulvardaki Türk Kızılayının kan bağışı tırı önüne gelen gençler, yürüyüş sırasında "Biz bitti demeden bitmez" yazılı pankartlar açarak, "Kızılaya kan ver, insana can ver" şeklinde slogan attı.

Gruptakiler, kan bağışı tırı önünde ise "Kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında ciddi düşüş var. Türk Kızılayı her gün hastaları için 9 bin ünite kan bağışı almak zorunda" yazılı pankart açtı.

Burada kan bağışında bulunan gençlere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, antrenörler ve sporcular da destek verdi.

Katılımcılar, kan bağışının ardından dağıldı.

