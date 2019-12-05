Iğdırlı köy çocukları ilk kez "beyaz perde" heyecanı yaşıyor

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da daha önce hiç sinemaya gitmeyen 5 bin köy çocuğu, beyaz perdeyle buluşturuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi Iğdır'da devam ediyor.

Yurt genelinde uygulanan proje kapsamında, Iğdır'da dağ köylerinde yaşayan ve daha önce sinema görmeyen 5 bin çocuğun beyaz perdeyle buluşturulması hedefleniyor.

Her gün farklı okullardan alınan öğrenciler, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında bulunan Cinegold Sineması'na getirilip burada mısır ve su ikram edilerek çeşitli sinema filmleri izlettiriliyor.

- Yöre halkı tarafından ilgi görüyor

Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülen projenin yöre halkı tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Çocukların sinema izlemesi için gereken tüm yardımı sağladıklarını ifade eden Pamuk, "Müdürlüğümüz ve yüklenici firma olan Cinegold Sinemaları ile öğrencilerimize bu hizmeti sağlıyoruz. Öğretmenlerimizle beraber gelen öğrencilerimize yönelik gösterimimiz devam ediyor." dedi.