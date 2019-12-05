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Iğdırlı köy çocukları ilk kez "beyaz perde" heyecanı yaşıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Köylerde yaşayan ve daha önce sinemaya gitmeyen Iğdırlı çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi sayesinde sinemayla tanışıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk: - "Buraya gelen, sinemayı ilk kez gören öğrenciler, buradan mutlu şekilde ayrılıyor. Çevreden de velilerimizden de gayet güzel tepkiler gelmekte"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da daha önce hiç sinemaya gitmeyen 5 bin köy çocuğu, beyaz perdeyle buluşturuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi Iğdır'da devam ediyor.

Yurt genelinde uygulanan proje kapsamında, Iğdır'da dağ köylerinde yaşayan ve daha önce sinema görmeyen 5 bin çocuğun beyaz perdeyle buluşturulması hedefleniyor.

Her gün farklı okullardan alınan öğrenciler, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında bulunan Cinegold Sineması'na getirilip burada mısır ve su ikram edilerek çeşitli sinema filmleri izlettiriliyor.

- Yöre halkı tarafından ilgi görüyor

Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülen projenin yöre halkı tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Çocukların sinema izlemesi için gereken tüm yardımı sağladıklarını ifade eden Pamuk, "Müdürlüğümüz ve yüklenici firma olan Cinegold Sinemaları ile öğrencilerimize bu hizmeti sağlıyoruz. Öğretmenlerimizle beraber gelen öğrencilerimize yönelik gösterimimiz devam ediyor." dedi.

Çocuklara hayatlarında bir ilki yaşattıklarını aktaran Pamuk, "Bu projenin amacı sinema izlemeyen öğrencinin kalmaması. Buraya gelen, sinemayı ilk kez gören öğrenciler mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Çevreden de velilerimizden de gayet güzel tepkiler gelmekte. Çocukların ise yaşadıkları mutluluk görülmeye değer." ifadelerini kullandı.

- Bugüne kadar 2 bin 500 çocuk sinemayla tanıştı

Cinegold Sinemaları Sinema Grup Başkanı Bulut Balkis de Türkiye'deki bütün sinemacıların, ilgili bakanlıklarla proje kapsamında çocukları sinemayla buluşturduğunu anlattı.

Iğdır'da bugüne kadar 2 bin 500 öğrencinin sinema izlediğini vurgulayan Balkis, "Hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş ya da sinema perdesini görmemiş çocukların sinemayı görünce yüzlerinde oluşan o güzel ifade bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

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