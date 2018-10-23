MAGAZİN

Iggy Azalea'dan 'duştan yeni çıktım' pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Iggy Azalea, Instagram paylaşımıyla yine olay yaratmayı başardı. Güzel rapçi, üzerinde bornozla çekilmiş iki fotoğrafını 12.4 milyon takipçisiyle paylaştı

Iggy Azalea'dan 'duştan yeni çıktım' pozu!

Ünlüler dünyasındaki bornozlu - havlulu selfie modası sürüyor. Bunun son örneklerinden birini de ünlü şarkıcı Iggy Azalea sergiledi.

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Ünlü şarkıcı üzerinde bornozuyla çekilen iki pozun Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Azalea'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

28 yaşındaki şarkıcının cesur paylaşımında, bornozu üzerinden her an düşecekmiş gibi görünüyordu.

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Yeni albümünü ağustos ayında yayınlayan şarkıcının Instagram'da 12.4 milyon takipçisi bulunuyor.


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