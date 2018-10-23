Iggy Azalea'dan 'duştan yeni çıktım' pozu!

Ünlüler dünyasındaki bornozlu - havlulu selfie modası sürüyor. Bunun son örneklerinden birini de ünlü şarkıcı Iggy Azalea sergiledi.

Ünlü şarkıcı üzerinde bornozuyla çekilen iki pozun Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Azalea'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

28 yaşındaki şarkıcının cesur paylaşımında, bornozu üzerinden her an düşecekmiş gibi görünüyordu.

Yeni albümünü ağustos ayında yayınlayan şarkıcının Instagram'da 12.4 milyon takipçisi bulunuyor.



