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Iggy Azalea hamileliğini nasıl gizlediğini anlattı

04.04.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda anne olduğunu duyuran ünlü şarkıcı Iggy Azalea, katıldığı bir televizyon programında hamileliğini nasıl gizlediğini anlattı.

Iggy Azalea hamileliğini nasıl gizlediğini anlattı

Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, oğlu Onyx ile birlikte geçtiğimiz haftalarda ilk kez objektif karşısına geçmişti. Hamileliğini herkesten sır gibi saklayan Azalea, bu süreci nasıl gizlediğini anlattı.

Iggy Azalea, karnının fazla büyümemesi ve koronavirüs pandemisi yüzünden uygulanan karantinanın kendisine yardımcı olduğunu ifade etti. Azalea, "Zaten o süreçte evden çıkmam da gerekmiyordu" dedi.

'Overserved with Lisa Vanderpump' adlı televizyon programına konuk olan Azalea, hamileliğini gözlerden uzak tutma fikrini reality show yıldızı Kylie Jenner'dan aldığını söyledi. Ünlü rapçi, bu durumu arkadaşlarından da sakladığını söyledi.

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"ESTETİĞE GEREK KALMADI"

Avustralyalı rapçi, doğumdan sonra birçok kez estetik operasyon geçirmek zorunda kalacağını düşündüğünü ancak buna gerek kalmadığını belirtti. Jenner da kızı Stormi'ye hamile olduğunu herkesten gizlemiş ve doğumdan kısa bir süre sonra eski formuna kavuşmuş bir şekilde ortaya çıkmıştı.

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Iggy Azalea, ayrıca Onyx adını verdiği oğlunun planlı bir bebek olduğunu da sözlerine ekledi. Azalea, çocuğunu tek başına büyüttüğünü ve oğlunun babasından ayrıldığını açıkladı. Fakat ünlü rapçi, yine de eski sevgilisinin iyi bir ebeveyn olduğunu ve bebeğinin hatırına onu sevdiğini söyledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL NİSAN AYINDA ANNE OLDU

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı Iggy Azalea, geçtiğimiz yıl nisan ayında doğum yapmıştı. Hamileliğini herkesten gizleyen Azalea, anne olduğu söylentilerinin ardından çıkan haberi doğrulamıştı.

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Iggy Azalea Kylie Jenner
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