MAGAZİN

Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Avustralyalı rap'çi Iggy Azalea, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Iggy Azalea, dün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını tam anlamıyla şoke etti.

Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü

1 / 24

Yatakta uzanmış gülümserken iç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaşan Avustralyalı rap'çi, takipçilerini ikiye böldü.
2 / 24

3 / 24

İşte şarkıcının hayranlarını ikiye bölen o fotoğrafı.
4 / 24

Kimileri Iggy'nin çok güzel olduğunu söylerken, kimi de 27 yaşındaki şarkıcının her zamankinden çok farklı göründüğünü iddia etti.
5 / 24

Takipçilerinden "Bu sen misin Iggy? Neredeyse seni tanıyamayacaktım" gibi yorumlar gelen Iggy ise sessizliğini korudu.
6 / 24

Bazı takipçiler ise Iggy Azalea'nın normalde dişlerini göstererek gülümsemediğini, bu yüzden farklı göründüğünü öne sürerek, "Tanrıça gibisin" gibi övgülerde bulundu.
7 / 24

Güzel şarkıcı, 2015 yılında Seventeen dergisine verdiği röportajda, burun estetiği yaptırdığını açıkça söylemiş ve "Estetik yaptırdığını inkar etmek aptallık" diye konuşmuştu.
8 / 24

Aynı yıl Vogue dergisine verdiği başka bir röportajda ise, göğüs büyütme operasyonu geçirdiğini itiraf etmiş ve "4 ay önce daha büyük göğüslere sahip oldum" açıklamasında bulunmuştu.
9 / 24

Hayatı boyunca küçük göğüslere sahip olduğu için hep silikon taktırmanın hayalini kurduğunu söyleyen Iggy, geçirdiği operasyondan öyle mutlu ki sık sık göğüsleri hakkında konuşmak istediğini söylüyor.
10 / 24

1990 doğumlu şarkıcının kalçalarını da büyüttüğü iddia ediliyor ancak Iggu bu iddiaları ısrarla reddediyor.
11 / 24

Iggy Azalea kimdir?

Iggy Azalea kimdir?
Avustralya doğumlu şarkıcı, 7 Haziran 1990'da dünyaya geldi.
12 / 24

16 yaşındayken Amerika'ya taşınan Iggy'nin gerçek adı ise Amethyst Amelia Kelly.
13 / 24

2011 yılından beri müzikle uğraşan şarkıcı, ilk albümü The New Classic'i 2014 yılında yayınlamıştı.
14 / 24

İlk albümüyle dünya çapında liste başı olan Iggy Azalea, müzikten önce modellik kariyeri yapmayı denemişti.
15 / 24

178 cm boyundaki güzel, pek çok markanın yüzü oldu.
16 / 24

Iggy'nin Surviving the Summer adını verdiği albümünün bu sene yayınlanması bekleniyor.
17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iggy azalea galeri

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Hugh Grant ilk kez evlendi

Hugh Grant ilk kez evlendi

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.