Şarkıcı Iggy Azalea, dün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını tam anlamıyla şoke etti.
Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü
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Yatakta uzanmış gülümserken iç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaşan Avustralyalı rap'çi, takipçilerini ikiye böldü.
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İşte şarkıcının hayranlarını ikiye bölen o fotoğrafı.
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Kimileri Iggy'nin çok güzel olduğunu söylerken, kimi de 27 yaşındaki şarkıcının her zamankinden çok farklı göründüğünü iddia etti.
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Takipçilerinden "Bu sen misin Iggy? Neredeyse seni tanıyamayacaktım" gibi yorumlar gelen Iggy ise sessizliğini korudu.
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Bazı takipçiler ise Iggy Azalea'nın normalde dişlerini göstererek gülümsemediğini, bu yüzden farklı göründüğünü öne sürerek, "Tanrıça gibisin" gibi övgülerde bulundu.
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Güzel şarkıcı, 2015 yılında Seventeen dergisine verdiği röportajda, burun estetiği yaptırdığını açıkça söylemiş ve "Estetik yaptırdığını inkar etmek aptallık" diye konuşmuştu.
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Aynı yıl Vogue dergisine verdiği başka bir röportajda ise, göğüs büyütme operasyonu geçirdiğini itiraf etmiş ve "4 ay önce daha büyük göğüslere sahip oldum" açıklamasında bulunmuştu.
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Hayatı boyunca küçük göğüslere sahip olduğu için hep silikon taktırmanın hayalini kurduğunu söyleyen Iggy, geçirdiği operasyondan öyle mutlu ki sık sık göğüsleri hakkında konuşmak istediğini söylüyor.
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1990 doğumlu şarkıcının kalçalarını da büyüttüğü iddia ediliyor ancak Iggu bu iddiaları ısrarla reddediyor.
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Iggy Azalea kimdir?
Avustralya doğumlu şarkıcı, 7 Haziran 1990'da dünyaya geldi.
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16 yaşındayken Amerika'ya taşınan Iggy'nin gerçek adı ise Amethyst Amelia Kelly.
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2011 yılından beri müzikle uğraşan şarkıcı, ilk albümü The New Classic'i 2014 yılında yayınlamıştı.
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İlk albümüyle dünya çapında liste başı olan Iggy Azalea, müzikten önce modellik kariyeri yapmayı denemişti.
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178 cm boyundaki güzel, pek çok markanın yüzü oldu.
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Iggy'nin Surviving the Summer adını verdiği albümünün bu sene yayınlanması bekleniyor.
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