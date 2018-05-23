Şarkıcı Iggy Azalea, dün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını tam anlamıyla şoke etti.

Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü

1 / 24 Yatakta uzanmış gülümserken iç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaşan Avustralyalı rap'çi, takipçilerini ikiye böldü.

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3 / 24 İşte şarkıcının hayranlarını ikiye bölen o fotoğrafı.

4 / 24 Kimileri Iggy'nin çok güzel olduğunu söylerken, kimi de 27 yaşındaki şarkıcının her zamankinden çok farklı göründüğünü iddia etti.

5 / 24 Takipçilerinden "Bu sen misin Iggy? Neredeyse seni tanıyamayacaktım" gibi yorumlar gelen Iggy ise sessizliğini korudu.

6 / 24 Bazı takipçiler ise Iggy Azalea'nın normalde dişlerini göstererek gülümsemediğini, bu yüzden farklı göründüğünü öne sürerek, "Tanrıça gibisin" gibi övgülerde bulundu.

7 / 24 Güzel şarkıcı, 2015 yılında Seventeen dergisine verdiği röportajda, burun estetiği yaptırdığını açıkça söylemiş ve "Estetik yaptırdığını inkar etmek aptallık" diye konuşmuştu.

8 / 24 Aynı yıl Vogue dergisine verdiği başka bir röportajda ise, göğüs büyütme operasyonu geçirdiğini itiraf etmiş ve "4 ay önce daha büyük göğüslere sahip oldum" açıklamasında bulunmuştu.

9 / 24 Hayatı boyunca küçük göğüslere sahip olduğu için hep silikon taktırmanın hayalini kurduğunu söyleyen Iggy, geçirdiği operasyondan öyle mutlu ki sık sık göğüsleri hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

10 / 24 1990 doğumlu şarkıcının kalçalarını da büyüttüğü iddia ediliyor ancak Iggu bu iddiaları ısrarla reddediyor.

11 / 24 Iggy Azalea kimdir? Avustralya doğumlu şarkıcı, 7 Haziran 1990'da dünyaya geldi.

12 / 24 16 yaşındayken Amerika'ya taşınan Iggy'nin gerçek adı ise Amethyst Amelia Kelly.

13 / 24 2011 yılından beri müzikle uğraşan şarkıcı, ilk albümü The New Classic'i 2014 yılında yayınlamıştı.

14 / 24 İlk albümüyle dünya çapında liste başı olan Iggy Azalea, müzikten önce modellik kariyeri yapmayı denemişti.

15 / 24 178 cm boyundaki güzel, pek çok markanın yüzü oldu.

16 / 24 Iggy'nin Surviving the Summer adını verdiği albümünün bu sene yayınlanması bekleniyor.

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