HABER

İGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam Destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

İnegöl Genç İş Adamları Derneği’nden (İGİAD), Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkemizin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek geldi.Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yönetim Kurulu üyesi, İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, Barış Pınarı Harekatı’nın barış koridorunun oluşturulması ve Türkiye’nin bekası için önemli olduğunu kaydetti.

İGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam Destek

İnegöl Genç İş Adamları Derneği’nden (İGİAD), Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkemizin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek geldi.
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yönetim Kurulu üyesi, İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, Barış Pınarı Harekatı’nın barış koridorunun oluşturulması ve Türkiye’nin bekası için önemli olduğunu kaydetti. Özdemir, "Teröre, teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ülkemizin sınırlarını terör odaklarından temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi, akabinde barış koridoru oluşturularak, bölgemize huzur ve barış getirilmesi açısından başlatılan Barış Pınarı Harekatını yakından takip ediyoruz. Teröre karşı başlatılan bu operasyonlar, ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Allah, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan şanlı ordumuzun mensuplarını korusun, muzaffer eylesin" dedi.
Hakan Özdemir, "Millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadele kapsamında atılacak her adımı desteklemek bizim için milli bir sorumluluktur. Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Gün bir olma, birlik olma günüdür. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabbim bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Dede Korkut’un mirasına Bursa sahip çıktıDede Korkut’un mirasına Bursa sahip çıktı
Barış Pınarı Harekatı'nda kritik gelişme! TemizlendiBarış Pınarı Harekatı'nda kritik gelişme! Temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda kritik gelişme! Temizlendi

Afyonkarahisar'da gazi İsmail Kumartaşlı'ya 'demir levhalı' saldırı!

Gaziye çirkin saldırı! Çocuğu büyük korku yaşadı

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz

Şehidin amcası konuştu: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.