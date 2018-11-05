BERLİN (AA) – Almanya’da İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, Almanya’da Müslümanlar için yaşamın zorlaştığını söyledi.

Başkent Berlin’deki Tempodrom Salonu’nda “14. Alemlere Rahmet Hz. Muhammed’i anma ve Maide-i Kur’an” programı düzenlendi.

Jurnal, burada yaptığı konuşmada, ülkede Müslümanlara karşı adam yaralama, hakaret, tahkir gibi günde ortalama 5 suç işlendiğine işaret ederek, "Almanya’da Müslümanlar için yaşam daha da zorlaştı." dedi.

Sokaklarda özellikle Müslüman kadınlara yönelik hakaretlerin ve darp vakalarının arttığını belirten Jurnal, "Bunun normal bir durum olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Jurnal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin kararını ise memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Hz. Muhammed’in ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu ifade eden Jurnal, "Adeta yaşayan Kur’an idi. Kur’an'ı anlamak isteyenler Hz. Muhammed'in hayatına, Hz. Muhammed’i anlamak isteyenler de Kur'an’a bakmalıdırlar. Kur'an evrensel bir mesajdır. Geldiği günkü gibi taptaze. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır." şeklinde konuştu.