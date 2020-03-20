Ignaz Semmelweis kimdir? Google’dan el yıkamanın önemi için Doodle

Google 20 Mart tarihli Doodle’ın Ignaz Semmelweis adlı tarihte önemli bir yere sahip birine yer verdi. Peki Ignaz Semmelweis kimdir? Google bugün neden “Ignaz Semmelweis and handwashing” başlıklı bir videolu doodle ile Ignaz Semmelweis’ı anıyor? Bu sorunun cevabı koronavirüs ile ilgili...

IGNAZ PHLILIPP SEMMELWEIS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis (1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

EL YIKAMANIN ÖNEMİ

Ignaz Philipp Semmelweis’in el yıkamanın faydalarına dair keşfi insanların mikroplar, bakteriler ve virüsler olan mücadelesinde adeta bir devrim olmuştur. Bu koronavirüs salgını da gösteriyor ki bundan önce sıradan bir eylem olarak gördüğümüz üstüne de çok düşünmediğimiz el yıkamak hayat kurtarıyor.