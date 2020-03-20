Ignaz Semmelweis kimdir? Google’dan el yıkamanın önemi için Doodle

Google 20 Mart tarihli Doodle’ın Ignaz Semmelweis adlı tarihte önemli bir yere sahip birine yer verdi. Peki Ignaz Semmelweis kimdir? Google bugün neden “Ignaz Semmelweis and handwashing” başlıklı bir videolu doodle ile Ignaz Semmelweis’ı anıyor? Bu sorunun cevabı koronavirüs ile ilgili...
Ignaz Philipp Semmelweis (1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.
Ignaz Philipp Semmelweis’in el yıkamanın faydalarına dair keşfi insanların mikroplar, bakteriler ve virüsler olan mücadelesinde adeta bir devrim olmuştur. Bu koronavirüs salgını da gösteriyor ki bundan önce sıradan bir eylem olarak gördüğümüz üstüne de çok düşünmediğimiz el yıkamak hayat kurtarıyor.
Hijyenik el yıkama sırasında önce ellerinizi ıslatmalı, bir miktar sabun almalı, iyice köpürttükten sonra en az 20 saniye boyunca ellerinizi iyice yıkamalısınız. Ellerinizi ovuşturarak sabunu iyice köpürtün. El temizliğinde bir sonraki adım 20 saniye boyunca ellerinizi güzelce yıkamaktır. El yıkama sırasında ellerinizin arkasını, parmakların arasını ve tırnakların altını da yıkamayı unutmamalısınız.
Sonrasında ellerinizi güzelce durulayın ve temiz bir havlu veya havlu peçeteyle kurulayın. Bu havlu peçeteyi kullanarak da musluğu kapatabilirsiniz. Eğer su ve sabuna erişiminiz yoksa antibakteriyel el temizleme jelleri de uygun bir tercihtir. Bu jellerin aşırı kullanımı önerilmese de ellerinizi temizlemeniz gerektiğinde başka bir alternatif yoksa son derece kullanışlı olabilirler. Kullanacağınız el temizleyici en az yüzde 60 oranında alkol içermelidir.