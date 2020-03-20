HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ignaz Semmelweis kimdir? Google'dan Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı Doodle

Ignaz Semmelweis kimdir? Google'dan Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı Doodle

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 01:34 | Son Güncelleme

Ignaz Semmelweis, Google'ın bugünkü Doodle'yla gündeme geldi. Macar bir doktor olan Ignaz Semmelweis, el yıkamanın tıbbi faydalarını ilk keşfeden kişi olarak kabul ediliyor. Google'ın hazırladığı Doodle'da Ignaz Semmelweis'nın doğru el yıkama şeklini anlatırken, kullanıcılara koronavirüsten korunmak için el yıkamanın önemini hatırlatılıyor. İşte Ignaz Semmelweis hakkında merak edilenler...

Ignaz Semmelweis kimdir? Google'dan Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı Doodle

Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor. Google'ın bugünkü Doodle'ı da tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili. El yıkama, koronavirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri. Google da bu dönemde kullanıcılarına el temizliğinin önemini vurgulamak için Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı bir Doodle hazırladı. El yıkama alışkanlıkları üzerine çalışmalar yapan Ignaz Semmelweis, aynı zamanda antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak biliniyor.

IGNAZ SEMMELWEIS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis (doğum adı: Ignác Fülöp Semmelweis; 1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi.

EL YIKAMA UYGULAMASIYLA ÖLÜM ORANLARINI AZALTMAYI BAŞARDI

Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır.

Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Macaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındıMacaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındı
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Ignaz Semmelweis Google Doodle el yıkama koronavirüs Ignaz Semmelweis kimdir? el yıkamalı doodle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bartın’da koronavirüs alarmı

Bartın’da koronavirüs alarmı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi anıyoruz

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi anıyoruz

Diğer Haberler
TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Sözleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.