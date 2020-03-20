Ignaz Semmelweis kimdir? Google'dan Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı Doodle

Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor. Google'ın bugünkü Doodle'ı da tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili. El yıkama, koronavirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri. Google da bu dönemde kullanıcılarına el temizliğinin önemini vurgulamak için Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı bir Doodle hazırladı. El yıkama alışkanlıkları üzerine çalışmalar yapan Ignaz Semmelweis, aynı zamanda antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak biliniyor.

IGNAZ SEMMELWEIS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis (doğum adı: Ignác Fülöp Semmelweis; 1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi.

EL YIKAMA UYGULAMASIYLA ÖLÜM ORANLARINI AZALTMAYI BAŞARDI

Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır.

Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

