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Ignaz Semmelweis kimdir? Google, Ignaz Semmelweis'i Doodle yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 01:34 | Son Güncelleme

Ignaz Semmelweis, bugün dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından Doodle oldu. Macar bir doktor olan Ignaz Semmelweis, el yıkamanın tıbbi faydalarını ilk keşfeden kişi olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre el yıkama, koronavirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri. İşte Ignaz Semmelweis hakkında merak edilenler...

Ignaz Semmelweis kimdir? Google, Ignaz Semmelweis'i Doodle yaptı

Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor. Google, “enfeksiyon kontrolünün babası” olarak bilinen Dr. Ignaz Semmelweis'e adanmış bir Doodle ile el yıkamanın önemini vurguluyor.

IGNAZ SEMMELWEIS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis (doğum adı: Ignác Fülöp Semmelweis; 1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi.

EL YIKAMA UYGULAMASIYLA ÖLÜM ORANLARINI AZALTMAYI BAŞARDI

Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır.

Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

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