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İğne atsan yere düşmüyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde plajlara akın eden vatandaşlar Kandıra'daki turizm tesislerini de es geçmedi.

100 binin üzerinde ziyaretçi Kandıra sahillerine akın etti. Bölgedeki tesisler, doluluk sebebiyle pek çok kişiyi geri çevirmek zorunda kaldı.

Kandıra Sahili'nde bayram yoğunluğu

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Kocaeli'nin Karadeniz'e 81 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'daki turizm tesisleri Kurban Bayramı'nda tam kapasite hizmet veriyor. 4'ü mavi bayraklı onlarca plaj ve koyu barındıran ilçedeki tatil beldeleri 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
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Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yeşil ve mavinin sihirli uyumunu barındıran Kandıra sahillerine akın etti. Özellikle Ankara, Eskişehir ve İstanbullu yerli turistler, bayram tatili için ilçenin öne çıkan tatil beldeleri olan Kerpe, Kefken, Cebeci, Kumcağız, Babalı, Seyrek ve Bağırganlı'daki konaklama tesislerini doldurdu.
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Mavi bayraklı Kerpe, Kumcağız, Cebeci ve Bağırganlı plajlarıyla doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Mavi bayraklı plajlarda şemsiye açacak yer bulmak neredeyse mümkün olmuyor.
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Kerpe'nin kıyı şeridinde bulunan ve "Kartal Kayaları" olarak adlandırılan falez oluşumları, en fazla turist çeken noktalar arasında yer alıyor. Tırmanarak kayaların üzerine çıkan adrenalin tutkunu gençler, 15 metreyi bulan yükseklikten Karadeniz'in serin sularına atlıyor.
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Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre güzel geçen sezonun bayram tatiliyle daha da hareketlendiğini söyledi.
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"Tesislerimiz Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce rezervasyonlarda yüzde 95 doluluk oranına ulaştı, şu anda tam kapasite hizmet veriyoruz. Birçok ziyaretçiyi geri çevirmek zorunda kaldık." diyen Güneş, şöyle konuştu:
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"Tesislerimiz Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce rezervasyonlarda yüzde 95 doluluk oranına ulaştı, şu anda tam kapasite hizmet veriyoruz. Birçok ziyaretçiyi geri çevirmek zorunda kaldık." diyen Güneş, şöyle konuştu:
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Güneş, hava şartları uygun olduğu takdirde ekimin ilk haftasına kadar Kandıra'da denize girilebildiğine dikkati çekerek, bayramdan sonra gelen turistlerin av sezonunun başlamasıyla yerli balıklarının tadına bakabileceğini kaydetti.
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Kandıra Sahili bayram bayram tatili Tatil kurban bayramı

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