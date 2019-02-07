İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

Isparta’da böbreği dışında kötü huylu tümör oluşumu tespit edilen 70 yaşındaki hasta, uygulanan radyofrekans ablasyon yöntemiyle 1 günde sağlığına kavuştu. Lokal anestezi ile vücuda iğne deliği büyüklüğünde açılan bölgeden girilerek yapılan uygulamanın dünyada nadir, Türkiye’de de ilk teşkil ettiği belirtilirken, başarılı çalışmanın ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanabileceği bildirildi.

Isparta’da daha önce böbreğindeki tümörü ameliyatla alındıktan sonra aynı bölgede meydana gelen kötü huylu kitle oluşumu nedeniyle hayati riski bulunan 70 yaşındaki Sultan Demir, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, gerçekleştirilen ablasyon uygulaması sayesinde iğne deliği büyüklüğünde bir kesi ile yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonun lokal anestezi ile 10-15 dakika kadar kısa sürede tamamlandığını, müdahale sırasında hastanın diğer organlarının zarar görmemesi için karın içine su verme işlemi yapıldığını kaydeden SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Ünal, hastanın yalnızca 1 gece takipte kaldığını ve ertesi gün ise taburcu edildiğini söyledi. Ünal, dünyada ve Türkiye’de nadir yapılan radyofrekans ablasyon (yakma işlemi) uygulamasında hastanın öncesi ve sonrası görüntülerinin önümüzdeki günlerde ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanabileceğini iletti.

"Türkiye’de ilk kez yapılan ve dünyada da bir kaç merkezde yapılan müdahale şekli bu"

Hastanede yapılan operasyonla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Ünal, "Hasta 7-8 yıl önce böbreğinden kötü huylu bir tümör sebebiyle ameliyat olmuştu. Böbreğinin tamamı ameliyatla tümörden temizlenmişti. Daha sonradan kontrollerinde ameliyatla temizlenemeyecek boyutta bir yeni tümör odağı oluştuğu görüldü. Bu yeni odağı biz tomografide görerek aynı biyopsi yapıyormuş gibi küçük bir delikten girip yakarak ablasyon uyguladık. Operasyonun özelliği Türkiye’de ilk, dünyada da bir kaç merkezde yapılan organ dışı karaciğer, dalak ve böbrek dışında karın içi yağ dokusu içinde olan tümöre müdahale şekli bu. Oldukça nadir yapılan bir müdahale hastalığın öncesi ve sonrası görüntülerini de ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlamayı düşünüyoruz" dedi. "Dokular yanmasın diye karın içine su verdik"

Uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Dr. Ünal, "Tedavi işlemi sırasında hasta anestezi almıyor. İşlem, lokal anestezi ve hafif sedasyonla yapılıyor. Hastanın 10-15 dakika yatma süresi oluyor. Hastamızın tümörünün özelliği nedeniyle etrafındaki dokular yanmasın diye karın içine su verdik. Bu su sayesinde çevredeki kalın bağırsak ve kas dokuları yanmadı. 10 dakikalık ablasyon sonrası hasta 1 gece ağrı kontrolü için yatırıldı ve gözlendi. Bir gün sonra sabahleyin taburcu edildi" diye konuştu.