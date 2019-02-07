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İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Isparta’da böbreği dışında kötü huylu tümör oluşumu tespit edilen 70 yaşındaki hasta, uygulanan radyofrekans ablasyon yöntemiyle 1 günde sağlığına kavuştu.

İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

Isparta’da böbreği dışında kötü huylu tümör oluşumu tespit edilen 70 yaşındaki hasta, uygulanan radyofrekans ablasyon yöntemiyle 1 günde sağlığına kavuştu. Lokal anestezi ile vücuda iğne deliği büyüklüğünde açılan bölgeden girilerek yapılan uygulamanın dünyada nadir, Türkiye’de de ilk teşkil ettiği belirtilirken, başarılı çalışmanın ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanabileceği bildirildi.
Isparta’da daha önce böbreğindeki tümörü ameliyatla alındıktan sonra aynı bölgede meydana gelen kötü huylu kitle oluşumu nedeniyle hayati riski bulunan 70 yaşındaki Sultan Demir, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, gerçekleştirilen ablasyon uygulaması sayesinde iğne deliği büyüklüğünde bir kesi ile yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonun lokal anestezi ile 10-15 dakika kadar kısa sürede tamamlandığını, müdahale sırasında hastanın diğer organlarının zarar görmemesi için karın içine su verme işlemi yapıldığını kaydeden SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Ünal, hastanın yalnızca 1 gece takipte kaldığını ve ertesi gün ise taburcu edildiğini söyledi. Ünal, dünyada ve Türkiye’de nadir yapılan radyofrekans ablasyon (yakma işlemi) uygulamasında hastanın öncesi ve sonrası görüntülerinin önümüzdeki günlerde ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanabileceğini iletti.

"Türkiye’de ilk kez yapılan ve dünyada da bir kaç merkezde yapılan müdahale şekli bu"
Hastanede yapılan operasyonla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Ünal, "Hasta 7-8 yıl önce böbreğinden kötü huylu bir tümör sebebiyle ameliyat olmuştu. Böbreğinin tamamı ameliyatla tümörden temizlenmişti. Daha sonradan kontrollerinde ameliyatla temizlenemeyecek boyutta bir yeni tümör odağı oluştuğu görüldü. Bu yeni odağı biz tomografide görerek aynı biyopsi yapıyormuş gibi küçük bir delikten girip yakarak ablasyon uyguladık. Operasyonun özelliği Türkiye’de ilk, dünyada da bir kaç merkezde yapılan organ dışı karaciğer, dalak ve böbrek dışında karın içi yağ dokusu içinde olan tümöre müdahale şekli bu. Oldukça nadir yapılan bir müdahale hastalığın öncesi ve sonrası görüntülerini de ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlamayı düşünüyoruz" dedi.

"Dokular yanmasın diye karın içine su verdik"
Uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Dr. Ünal, "Tedavi işlemi sırasında hasta anestezi almıyor. İşlem, lokal anestezi ve hafif sedasyonla yapılıyor. Hastanın 10-15 dakika yatma süresi oluyor. Hastamızın tümörünün özelliği nedeniyle etrafındaki dokular yanmasın diye karın içine su verdik. Bu su sayesinde çevredeki kalın bağırsak ve kas dokuları yanmadı. 10 dakikalık ablasyon sonrası hasta 1 gece ağrı kontrolü için yatırıldı ve gözlendi. Bir gün sonra sabahleyin taburcu edildi" diye konuştu.

"En çok kötü huylu tümörlerde uygulanabilen bir yöntem"
Tedavinin amaçları ve uygulanma durumundan bahseden Ünal şunları söyledi:
"Bu operasyon literatürde en çok karaciğerde, birkaç vaka dalakta, akciğerde yine hem yakarak hem de dondurarak tedaviler uygulanmakta. En çok kötü huylu tümörlerde ve kötü huylu tümörlerin birçok çeşidinde uygulanabilen bir yöntem. Bazı durumlarda cerrahi bir alternatif bazı durumlarda da cerraha ameliyat için zaman kazandırabiliyor. Karaciğerde özellikle hastanın nakil olması için tümörün küçültülerek nakil durumuna girmesi sağlanıyor. İyi huylu tümörlerde de eğer kanama varsa kasıktan girilerek anjiyo ile birlikte ablasyon uygulanıyor. Nadiren de olsa bu operasyondan sonra tekrardan tümör çıkma imkanı var ancak ikinci kez uygulamada cerrahi yöntemlerde olan risk bu işlem için yok aynı işlem güvenceyle tekrarlanabilir."

"Tedavide hiçbir sıkıntım olmadı"
Türkiye’de ilk olarak tabir edilen operasyonla sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Sultan Demir ise, "Bir seneden bu yana bu rahatsızlığım vardı. Uygulanan tedavide ağrım ve hiçbir sıkıntım olmadı" dedi.
Kendisi gibi rahatsızlığı bulunanların çekinmeden hastaneye gelerek, rahatlıkla aynı tedaviden faydalanabileceğini ifade eden Demir, "Tavsiyem, böyle bir şikayeti olan hiç çekinmeden gelsin, doktorlara muayene olsun, durum ne ise ona göre hareket etsin. Ben, şimdi çok rahat geçiriyorum günlerimi. Doktorlarımızın eline koluna sağlık, Allah onlara zarar ziyan vermesin. Onlar olmasa biz bu günleri göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu

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