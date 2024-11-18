İğne iplik aldı, dudaklarını dikti! Hüseyin Roneki tüm dünyaya duyurdu: "Mühürlü kalacak"

İranlı aktivist Hüseyin Roneki, dudaklarını dikti. Roneki, X sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisinde, geçen hafta siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden ancak talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini açıkladı.

DİKİLİ DUDAKLARINI PAYLAŞTI

Dudaklarını diktiğine dair fotoğrafını da paylaşan Roneki, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

Roneki gönderisinde "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime ait. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'da "siyasi" mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Senceri'nin 13 Kasım'da intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü. Senceri, 2021'deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanarak idama mahkum edilen 3 göstericinin serbest bırakılmasını talep etmişti. Yakınları daha sonra Senceri'nin "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır” ifadelerini kullanarak paylaştığı mesajından sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından muhalif gruplar ülke yönetimini suçlamıştı. Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın şüpheli ölüm olarak araştırıldığını ve polisin binadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söylemişti. Sosyal medyada bazı aktivistler ise Senceri'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. Senceri'nin cenazesi 15 Kasım'da Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında toprağa verilmişti.