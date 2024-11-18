HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İğne iplik aldı, dudaklarını dikti! Hüseyin Roneki tüm dünyaya duyurdu: "Mühürlü kalacak"

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti! Hüseyin Roneki tüm dünyaya duyurdu: "Mühürlü kalacak"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.11.2024 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudaklarını diken Hüseyin Roneki adlı aktivist bir anda tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. İran'da "siyasi" tutukluların serbest bırakılması talebiyle böyle bir eylem yaptığını duyuran Roneki, "Dudaklarım mühürlü kalacak" açıklamasında bulundu.

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti! Hüseyin Roneki tüm dünyaya duyurdu: "Mühürlü kalacak"

İranlı aktivist Hüseyin Roneki, dudaklarını dikti. Roneki, X sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisinde, geçen hafta siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden ancak talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini açıkladı.

DİKİLİ DUDAKLARINI PAYLAŞTI

Dudaklarını diktiğine dair fotoğrafını da paylaşan Roneki, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

Roneki gönderisinde "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime ait. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

SDGSG

NE OLMUŞTU?

İran'da "siyasi" mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Senceri'nin 13 Kasım'da intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü. Senceri, 2021'deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanarak idama mahkum edilen 3 göstericinin serbest bırakılmasını talep etmişti. Yakınları daha sonra Senceri'nin "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır” ifadelerini kullanarak paylaştığı mesajından sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından muhalif gruplar ülke yönetimini suçlamıştı. Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın şüpheli ölüm olarak araştırıldığını ve polisin binadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söylemişti. Sosyal medyada bazı aktivistler ise Senceri'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. Senceri'nin cenazesi 15 Kasım'da Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında toprağa verilmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İran dudak
En Çok Okunan Haberler
İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti!

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.