İğne iplikle geçen yarım asırlık ömür

Ağrı’da yaşayan 64 yaşındaki Salih Kaya, çocukluğundan itibaren başladığı terzilik mesleğinde 53. yılını sürdürüyor.

‘Terzi Salih’ lakabıyla bilinen Salih Kaya, giysilerin tamir işlerini pratikçe yapıp, yıllardır müşterilere kaliteli hizmet veriyor.

53 yıldır Ağrı’da terzilik yaptığını anlatan Salih Kaya, kalfalarıyla birlikte Doğu İş Merkezinde bulunan küçük bir dükkanda bu mesleği sürdürmeye devam ediyor. Ayağından dikiş makinesinin pedalını, elinden iğne ve ipliğini düşürmeyen Kaya, askerlikten sonra açtığı dükkanında mesleğini keyifle sürdürüyor.

"Çıraklıkla başladım bu işe"

Uzun yıllardır bu işle meşgul olduğunu ve maddi anlamda çektiği sıkıntılara rağmen yine de yıllardır geçimlerini terzilikle yaptığını dile getiren Kaya, 11 yaşından itibaren öğrenmeye başladığı terzilik mesleğinden çok memnun olduğunu vurguladı. Kaya, "1966 yılında çıraklıkla başladım bu işe. 1976’dan beri dükkanım var. 1974’te askere gittim. Askerden sonra gelip iş yeri açtım. Ufaktan başladım. Sonra işlerimi büyüttüm biraz. Şu anda da çalışıyorum. İşimden de memnunum" dedi.

Terziliği küçük yaşta Zeki ustasından öğrendiğini ifade eden Kaya, yetiştirdiği kalfalarla geleneği devam ettirdiğini dile getirdi. Kaya, kendisinin de çekirdekten yetişme olduğunu belirterek, "Ben kalfalıktan başladım bu işe. Yani çekirdekten yetişmeyim. Şimdi yanımda dört tane kalfa var onları yetiştiriyorum" şeklinde konuştu.