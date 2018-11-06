HABER

İğne olan kedi can acısıyla olduğu yerden fırladı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kedinin iğne olduktan sonra kaçtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İğne olduktan sonra canı yanan kedi olduğu yerden sıçrayarak kaçtı. Kedinin efsane kaçış anı ise kameraya böyle yansıdı.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Nefes alan toprağın görüntüsü şaşkına çevirdiNefes alan toprağın görüntüsü şaşkına çevirdi
Mozart çalınca yemeğe koşan kedilerMozart çalınca yemeğe koşan kediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi iğne

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes alan toprağın görüntüsü şaşkına çevirdi

Nefes alan toprağın görüntüsü şaşkına çevirdi

Mozart çalınca yemeğe koşan kediler

Mozart çalınca yemeğe koşan kediler

Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

Suya düşen çocuğu kurye böyle kurtardı

Suya düşen çocuğu kurye böyle kurtardı

Otoyolda U dönüşü yapan otobüs şaşkına çevirdi

Otoyolda U dönüşü yapan otobüs şaşkına çevirdi

ATM’ye çıkan sevimli kedi ilgi odağı oldu

ATM’ye çıkan sevimli kedi ilgi odağı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.