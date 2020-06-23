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Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İğne oyası, kadim Anadolu topraklarının sahip olduğu en eski kültür ürünlerinden.

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

İğne oyası, kadim Anadolu topraklarının sahip olduğu en eski kültür ürünlerinden. Onlarca medeniyetin doğup kök saldığı, bir o kadarının da konup göçtüğü bu bereketli toprakların kadınları sevinçlerini, kederlerini, düğünlerini, doğumlarını, cenazelerini iğne oyalarıyla da bezemişler binlerce yıldır. "Türk Danteli" tanımıyla ünü dünyaya yayılan iğne oyaları, kenarına dikildiği kumaş parçalarını birer sanat eserine dönüştürür. Eski yıllarda yazma, namaz örtüsü ya da havlu gibi işlevsel dokumaların kenarlarına işlenen iğne oyası -ne mutlu bize ki- bugün kolye, bilezik, küpe gibi tek başına bir süs eşyası olarak hala varlığını sürdürüyor.

Modern bir bakış açısıyla yeni motifler türeterek fakat geleneksel niteliklerini de kaybetmeden, bu eşsiz kültür mirasının gelecek nesillere de aktarılmasına katkıda bulunacak kolay anlatımlı iğne oyası modelleri paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

1. Küpe modelleri

sarı-beyaz çiçek

Sallantılı küpe modeli çiçek motiflerinden oluşuyor. Farklı boylarda ve değişik renklerde uygulanabilir.

halka küpe iğne oyası

Metal bir aparat üzerine işlenen iğne oyası. En basit iğne oyası modelleri olan geometrik motiflerden kolayca yapılabilir. Takı malzemeleri satan dükkanlarda çok çeşitli iğne oyası aparatları bulabilirsiniz.

kırmızı küpe

Bu da sarı renkli bir aparat üzerine işlenen iğne oyası küpe modeli.

boncuklu küpe

İğne oyası ve boncukların bir arada kullanıldığı bu model de son derece sade fakat bir o kadar dikkat çekici.

iğne oyası pastel çiçekler

En güzel iğne oyası modelleri arasında yer alan bu çiçekler, teker teker işlendikten sonra değişik materyallerle birbirlerine eklenerek ya da tek tek muhtelif aksesuar süslemesinde kullanılabilir.

2. Kolye modelleri

mor-pembe iğne oyası kolye

Boncuklu kolye aparatı üzerine eklenen iğne oyası çiçek motiflerinden oluşan, zengin görünümlü bir kolye modeli.

kiraz kolye

Geleneksel bir iğne oyası motifi olan kiraz motifi ve mine çiçeklerinin birlikte kullanıldığı, sallantılı, şık bir kolye.

gül motifi

En çok rağbet gören motiflerden biri olan gül motifi, çok özel günlerde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kolyeye dönüşmüş. Bu kolyenin zinciri, esnek bir materyalden imal edilen spiral kolye aparatı üzerine iğne oyası dokunarak ya da tığ ile örülebilir.

3. İğne oyası bileklikler

sarı-haki çiçek bileklik

İğne oyasıyla dokunmuş yapraklı bir zincir üzerine, tek ayçiçeği motifi ile hazırlanmış sade bir bileklik.

kalın bileklik

Farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı bu iddialı bileklik, geleneksel iğne oyasının modern çağa uyarlanmasına iyi bir örnek.

muhtelif bileklik

Tığ ile öreceğiniz anglez zincir üzerine monte edeceğiniz iğne oyası çiçek motifleri ya da geometrik motiflerle bu güzel bilekliklerden yapabilirsiniz.

4. Çantalarda iğne oyası kullanımı

iğne oyası fular

İğne oyasıyla dokunmuş rozetlerin monte edildiği yazma ya da saten fularlardan, yazlık çantalarınıza sap yapabilir ya da mevcut saplara bağlayarak çantalarınıza değişik bir hava verebilirsiniz.

iğne oyalı çanta

Kumaş çantalar için iğne oyasının bir başka renkli kullanım biçimi, etamin iğne oyası uygulaması.

19.yy çanta

19.yy'a ait bu çanta, iğne oyasıyla yapabileceklerinizin sınırı olmadığını hatırlatmak için.

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