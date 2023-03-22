İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklamasına göre oruçluyken iğne yaptırılır mı?

İğne yaptırmanın orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruçluyken iğne olmak ya da aşı yaptırmak durumunda olanlar için açıklama yapılmıştır. İğne ve aşılar orucu bozmaz

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu iler ilgili yayımladığı bilgi şu şekilde:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan iğne ve aşılar orucu bozmaz."

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRILIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada "Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir." ifadelerine yer verildi.

