İğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı veya iğne yaptırılır mı? Diyanet açıkladı!

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki İğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı veya iğne yaptırılır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişki açıklamasına haberimizde yer verdik.

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeyler sebebiyle bozulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu iler ilgili yayımladığı bilgi şu şekilde:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan iğne ve aşılar orucu bozmaz."

ORUÇLUYKEN AŞI VEYA İĞNE YAPTIRILIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada "Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir." ifadelerine yer verildi.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

