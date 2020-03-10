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İğneada Longoz Ormanları güzelliği ile büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları olarak gösterilen Kırklareli'nde doğanın yeşermeye başlamasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Seyrine doyulmayan manzaralara ev sahipliği yapan bölge, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Dereleri, yürüyüş parkurları, flora ve faunasıyla ilgi çeken ormanda açan mavi, mor, beyaz renkli çiçekler görenleri büyülüyor.

Bir yandan kuşların diğer yandan derelerin sesiyle yankılanan orman, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

Sık ağaçların içerisinden sızan güneş ışınlarıyla doyumsuz manzaraya ev sahipliği yapan ormanlar yaza hazırlanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla ormanların yeşillendiğini anlatan Bilgin, buranın dünyada görülmesi gereken ender yerlerden olduğunu vurguladı.

Yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Vali Bilgin, göl ve denizin birleşmesiyle ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu dile getirdi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
seyahat Longoz Ormanları İğneada Longoz Ormanları

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