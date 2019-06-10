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İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kırklareli sınırları içinde yer alan, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor - Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla görsel şölen sunuyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Kırklareli'ne 100, Demirköy ilçesine 15, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki longoz ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Göl ve derelerin denizle buluştuğu, çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran longozun doyumsuz manzarası görenleri adeta büyülüyor.

Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek longozun zengin florasına tanıklık etmek mümkün. Ağaçların arasında kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar, içerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındırıyor.

Birçok doğa harikasını içinde barındıran ormanda yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve beyaz bulutların birleştiği noktada gökkuşağı renklerini seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

- "Dünyada eşine rastlanılamayacak kadar güzel"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük ormanı olduğunu söyledi.

Longozların her mevsim ayrı bir güzelliğinin olduğunu belirten Bilgin, tüm vatandaşları ormanları görmeye davet etti.

Bilgin, longozların yazın yeşilliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın beyaz gelinliği ve ilkbaharda da rengarenk görünümüyle görenleri kendisine hayran bıraktığını vurguladı.

Longoz ormanlarının, dünyada varlığını sürdüren sayılı ormanlardan olduğunu anlatan Bilgin, "Dünyada eşine rastlanılamayacak kadar güzel. Longoz ormanlarımızın içerisindeki göllerin denizle buluşması, kuşların sesleri, doğanın yeşilliği görülmeye değer. Bu ormanların güzelliği ancak görülerek hissedilebilir." dedi.

Longoz ormanlarının dünyadaki görülmeye değer ender yerler arasında olduğuna dikkati çeken Bilgin, longoz ormanlarının tanıtımı amacıyla birçok projeyi de hayata geçirmek çalıştıklarını aktardı.

Tüm yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Bilgin, "Kuş gözlem kulesi ve longoz ormanlarının tamamında çevre düzenlemesi yapılacak. Yürüyüş alanları, dinlenme alanları, hem de çay içebilecekleri alanlar yapacağız. Bunları yaparken tabi standartlar içerisinde doğayı bozmadan olacak. Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın longozları daha fazla ziyaret etmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

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