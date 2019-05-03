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İğneada'da deniz polisinden sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Karadeniz'e kıyısı, Bulgaristan'a ise sınırı bulunan Demirköy ilçesinde, İğneada Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü ekipleri son teknolojiye sahip tekneyle denetim yapıyor - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Türkiye artık hem sahil güvenlik, hem de deniz polisi ve aynı zamanda iç güvenlik hizmeti sunan kurumları ile 24 saat esaslı olarak denizlerimizde kamu düzeninin sağlanması için aktif rol üstleniyor"

KIRKLARELİ (AA) - Karadeniz'e kıyısı, Bulgaristan'a ise sınırı bulunan Demirköy ilçesinde, İğneada Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü ekipleri son teknolojiye sahip teknelerle Karadeniz'de çalışmalarını yürütüyor.

Kısa bir süre önce İğneada beldesinde kurulan Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü ekipleri görevlerine başladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de İğneada Deniz ve Liman Şube Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Daha sonra tekneyle denize açılan Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'dan bilgi aldı.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz polis ekiplerinin gece gündüz demeden Karadeniz'de denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin artık her alanda geliştiğini ifade eden Bilgin, "Türkiye artık hem sahil güvenlik, hem de deniz polisi ve aynı zamanda iç güvenlik hizmeti sunan kurumları ile 24 saat esaslı olarak denizlerimizde kamu düzeninin sağlanması için aktif bir rol üstleniyor. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi değil." dedi.

İğneada'nın Bulgaristan'a 10 kilometre uzaklıkta olduğunu anlatan Bilgin, özellikle Türkiye'den Avrupa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenlerin deniz yolunu kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Deniz polislerinin denetimleri ile bu geçişlerin engellendiğini aktaran Bilgin, "İğneada'da son teknolojiyle donanımlı teknemizde polisimiz görev yapmakta. Deniz polisimiz kısa bir süre önce burada kuruldu. Burada aynı zamanda gümrük teşkilatımız da var. Özellikle vatandaşlarımız turizm sezonunda deniz yolu ile Kırklareli'ne gelebilecek. Türkiye artık her yönüyle daha güçlü bir ülke. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

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deniz polis

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