İğneadalı balıkçılar denize açılmak için sabahı bekledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle sabah saatlerinde "Vira Bismillah" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, gece yarısından itibaren sona erdi. Yasağın kalkmasıyla gece saatlerinde denize açılmak için hazırlıklarını tamamlayan İğneadalı balıkçılar, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerine kadar limanda bekledi.

Yaklaşık 100'e yakın tekne, rüzgarın etkisinin azalmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren limandan ayrıldı.

Balıkçı Günay Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle gece denize açılamadıklarını söyledi.

Büyük umutlarla denize açıldıklarını aktaran Arapoğlu, vatandaşların taze ve ucuz balık tüketebilmesi için gece gündüz demeden mesailerini sürdürdüklerini anlattı.

Balıkçılardan Numan Sağlam da yaz boyunca hazırladıkları tekne ve ağları ile denize açıldıklarını belirterek, bu yıl umutlu olduklarını vurguladı.

