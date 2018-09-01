KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Avlanma yasağının sona erdiği 1 Eylül'de hava muhalefetinden dolayı denize açılamayan balıkçıların heyecanlı bekleyişleri sürüyor.
Balıkçı Günay Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona hava muhalefeti nedeniyle başlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Yeni sezona heyecanla hazırlandıklarını ancak denize açılamadıklarını belirten Arapoğlu, hava muhalefetinin sona ermesi için dua ettiklerini dile getirdi.
Bu yıl denizden umutlu olduklarını anlatan Arapoğlu, "Hava muhalefetinin sona ermesi ile denize açılacağız. çok heyecanlıyız. İnşallah bu yıl deniz yüzümüze gülecek. Ağlarımız teknelerimiz her şeyimiz hazır. Sabah ola hayrola. Hava muhalefeti sona erdiği takdirde denize açılacağız. Geçen yıl da aynı durumla karşılaşmıştık." şeklinde konuştu.
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