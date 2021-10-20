İğnesiz dolgu nasıl yapılır? İğnesiz dolgu nerede satılır, fiyatı ne kadar?

Dolgu dudağı büyütmek, hacim vermek veya eşitlemek için yapılır. İğne ile yapılan işlem sonrasında dolgu uygulanan yerde morluklar görülebiliyor. Genellikle iğne ile uygulanan dudak dolgusu işlemi iğnesiz de gerçekleştirilebiliyor. İşte merak edilenler...

İĞNESİZ DOLGU NASIL YAPILIR?

Steril solüsyonla temizlenen ve kurutulan bölge cihazın atışı ile, basınç yardımıyla dolgunlaştırılır. Ciltte deformasyona neden olmayan bu uygulama Türkiye'de dahil olmak üzere dünya çapında oldukça popüler. Üstelik iğne ile uygulanan dolgu sonrasında görüldüğü gibi yan etkiler, iğnesiz dolguda görülmüyor. Bu uygulama dudak kalınlaştırma, elmacık kemiği dolgusu, kırışıklar için yapılacak dolgular, cilt gençleştirme işlemlerinde kullanılabiliyor. Bu işlem dolgunun uygulanabildiği her yerde yapılabilir.

İĞNESİZ DOLGU NEREDE SATILIR, FİYATI NE KADAR?

İğnesiz dolgu hyaluron pen ile yapılır. Dudak dolgusunun da iğnesiz olarak yapılabildiği hyaluron pen fiyatı satıcıdan satıcıya değişkenlik gösteriyor.

