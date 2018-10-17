HABER

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Kastamonu’da çocuklarına cinsel istismarda bulunup kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle yargılanan baba ve anneye rekor ceza verildi. Baba ve anne, mahkeme heyeti tarafından 192 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Tosya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Baba Hasan K. ile anne Melek K., öz çocukları olan 12 yaşındaki Umut K. ve 10 yaşındaki Uğur K.’ya cinsel istismarda bulundu. Ayrıca anne ve babanı çocuklara kötü muamelede de bulunarak eziyet ettikleri ileri sürüldü. Çocukların, yaşadıklarını okulda öğretmenlerine anlatmaları sonrası ortaya çıkan olayda, Baba Hasan K. ile Anne Melek K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kötü muamele’ suçlarından dava açıldı.

'BEN, BÖYLE BİR HATA YAPACAK BİRİSİ DEĞİLİM'

Duruşmaya tutuklu sanık baba Hasan K. ile tutuksuz yargılanan anne Melek K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Hasan K., cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Ben, böyle hata yapacak birisi değilim. Beni hataya düşürdüler” dedi. Anne Melek K. ise eşinden boşanmak istediğini ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, rekor bir cezaya imza atarak, baba Hasan K.’yı Umut’a yönelik eyleminden ötürü 78 yıl 9 ay, Uğur’a yönelik eyleminden dolayı da 70 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca baba Hasan K, çocuklara ve eşine kötü muamelede bulunup eziyet ettiği gerekçesiyle de 17 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, anne Melek K.’yı da Umut’a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Melek K. ise kararla birlikte tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, anne ve babayı toplamda 192 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış oldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tartışma çıkarıp sürücünün telefonunu çalan şüpheli yakalandıTartışma çıkarıp sürücünün telefonunu çalan şüpheli yakalandı
‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istismar KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

Mahkemede şaşırtan sözler! 'Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum'

Mahkemede şaşırtan sözler! 'Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.