HABER

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

Giresun’da tacizden gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahsın 2012 yılında da 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklandığı ortaya çıktı. Taciz suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin aldıktan sonra dönmeyerek firar etmiş.

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Eynesil ilçesinde Serdar B., M.A. isimli genç kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı sırada kızın bağırması üzerine vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve şahıs olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2012 YILINDA DA TUTUKLANMIŞTI

Serdar B.’nin 2012 yılında da 4 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmek suçundan tutuklandığı ve kısa süre önce izin alarak çıktığı cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Zanlının ayrıca tehdit, hakaret, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kişileri hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından da sabıkası olduğu belirlendi. (İHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Polislerden araçlardaki kadınlara karanfilPolislerden araçlardaki kadınlara karanfil
Başkan Adayı Ekinci’den Esenyurtlu annelere kreş sözüBaşkan Adayı Ekinci’den Esenyurtlu annelere kreş sözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun cezaevi taciz istismar

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.