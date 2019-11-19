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İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otobüse binen genç kız, karşısında bulunan yaşlı kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia ederek, sosyal medyada yaşadığı olaya tepki gösterdi.

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Olay, Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde dün meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, otobüste yaşlı bir kişinin karşısındaki koltuğa oturdu. Yaşlı kişi üniversite öğrencisi kıza, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dedi. N.Y. yerinden kalkarak, başka bir koltuğa otururken, tartışma devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı kişi, "Çekin, sizin gibi nesle Allah kolaylık versin" derken, genç kız, "Allah Allah benim ailem karışmıyor, sen kimsin" dedi. Yaşlı kişi, "Kızım ben sana karışmıyorum. Karıştırma, edebini takın" derken, genç kız ise, "Ben böyle ahlaksız bir insana nasıl sessiz kalırım" dedi. Bu sırada otobüsü durduran otobüs sürücüsü ise, "Hanımefendi biraz sessiz olur musunuz? Burası tartışma yeri değil" diye uyarıda bulundu. Genç kız, "Hayır ben niye sessiz kalayım" derken, sürücü ise, "Siz bütün milleti rahatsız ediyorsunuz" dedi. Genç kız ise, "Ben rahatsız etmiyorum, beyefendi rahatsız ediyor" diye tepkisini sürdürdü. Sürücü ise, "Dönün bu tarafa tamam, biz sizi dinlemek zorunda değiliz" dedi.

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'KARŞIMDA OTURMA KALK, GÖZÜM SANA KAYIYOR'

Üniversite öğrencisi N.Y. yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak tepki gösterdi:
"Bugün Kocaeli-İzmit saat 13.45'te 255 nolu otobüste yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Sınavıma gitmek için otobüse bindim. Videodaki beyefendinin yan koltuğu boştu ve ben otobüse bindiğimde çantasını koyarak engelledi. Ayakta bekledim. Bir süre sonra karşısındaki koltuk boşaldı ve oturdum. Beyefendi bana doğru 'Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor' dedi. Şok oldum ve bana ne cüretle bunu söylediğini sordum. Ve bunları sadece giyinişimden dolayı duydum. 'Allah bunları yasakladı. Karşımda oturma' dedi. Sinirlenerek yerimi değiştirdim ve ona rağmen susmayıp beni aşağılamaya devam etti.

Çevresindeki kişilere beni göstererek, 'Bu kız ne kadar doğru? Gözüm ona kayıyor' gibi cümlelerine devam etti. Ben dayanamayıp, 'Ailem bile bana karışmazken siz nasıl karışıyorsunuz' dedim. Ve bunun üzerine, 'Ailenden de senden de hayır gelmez o zaman' dedi. Daha sonra şoför yolda durdu. Bana 'Sus artık. Adam sana bir şey demedi. Yolcuları rahatsız etme. Kimse seni duymak zorunda değil' dedi. Adam da şoför beye teşekkür etti. Otobüsün plakasını aldım ve şoförü şikayet ettim. Fakat bu saygısız adama dair otobüse bindiği saat ve indiği yer hakkında başka bilgim olmadığı için bu yolla bulup, şikayet etmek istiyorum. Gündüz vakti herkesin önünde sözle tacize uğradım. Ve asla susup oturmayacağım. Hiçbir kadın böyle adamlar yüzünden korkarak yaşamak zorunda değil. Onlar kendilerinde bu hakkı buluyorlarsa ben de o hadsizler ceza alana kadar bu yaşadığımın arkasındayım." (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli OTOBÜS taciz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yaşlı sapık sözde Müslüman ama torunu yaştaki çocuğa gözü kayıyormuş deyyusun
canın bakmakmı ıstedi yopaz kafanı cevir bakma kım sana bak diyor
şimdiki bazı kızlarda terbiyeli giyinme kalmamış haya biraz haya
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