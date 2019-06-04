HABER

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bursa'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda döverek öldürdüğü öne sürülen 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan İbrahim Çapur, Bakıryap'ı karşılarında masturbasyon yaptıkları için dövdüklerini, öldürmek istemediklerini söyledi. Öldürülen Bakıryapan'ın duruşmaya katılan ablası Saniye Durmaz ise "Kardeşim iktidarsızdı" dedi.

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Osmangazi ilçesinde annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016 tarihinde, 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan, olay sonrası gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada, Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı.

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de, sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilmesiyle gelen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası baygın bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti.

Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

'OLAYLAR İSTEMEDEN BU AŞAMAYA GELDİ'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar Hakan Güner (18), İbrahim Çapur (33), Muhammed Mardinli (20), Savaş Madak (23), Ünal Kapancığil (34) ile tutuksuz sanıklardan Uğur A. (44) ve Öztürk T.'nin (30) yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Çapur, “Olayların bu aşamaya gelmesinin başlangıç nedeni, maktülün olay tarihinden önce karşımıza geçip mastürbasyon yapmasıdır. Bu durum üzerine aramızda tartışma çıkmıştı. Daha sonra olaylar gelişti. Ama kimseyi öldürme düşüncesiyle hareket etmedik. Olaylar istemeden bu aşamaya geldi" dedi. Diğer sanıklar da önceki duruşmalarda verdikleri ifadelerini tekrarladı.

'KARDEŞİM İKTİDARSIZDI'

Öldürülen Selçuk Bakıryapan’ın ablası Saniye Durmaz ise, “Benim kardeşim sünnet olurken kusurlu bir operasyonla iktidarsız kalmıştır. Sanıkların beyanları doğru değildir. Zaten kendisi hasta. Çocuğu olmadığı için üzülüyordu. Sanıklardan şikayetçiyim ve cezalandırmalarını istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu 
İstanbul'da bayram trafiği - 1İstanbul'da bayram trafiği - 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.