İğrenç olay! 12 yaşındaki yeğenine cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, küçük kızın hastaneye kaldırılması ile ortaya çıktı. Yeğenine cinsel istismarla suçlanan Fatih B.’nin ortadan kayboldu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis zanlının fotoğrafı ve kullandığı araçların bilgisi KKTC medyası ile paylaştı. Fatih B. bir ihbar üzerine İskele'ye bağlı Büyükkonuk-Kaplıca arasındaki ‘Sennaro’ Dağı'nda, aracının içerisinde uyurken bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde yeğeniyle kendi isteği ile 3 ayda 12 kez birlikte olduklarını öne sürdü.

(DHA)

