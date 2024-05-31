İğrenç olay! 17 yaşındaki engelli çocuğa cinsel istismarda bulundu: O iş yeri sahibi yakalandı

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan çocuğun teyzesi, dün sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yeğeninin patronu tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

İĞRENÇ OLAY

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, yüzde 40 engeli olduğu öğrenilen çocuğun, 30 Mayıs'ta ailesine, 40 gündür yanında çalıştığı patronu A.K. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı belirlendi.

Polisler tarafından aynı gün Başakşehir'de yakalanan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BOŞANACAĞIM SENİ KADINIM YAPACAĞIM"

Sabah'ta yer alan iddialara göre, paylaşımda mağdur Y.A.'nın teyzesi olduğunu söyleyen bir kadın; "Yeğenim patronu tarafından Tacevüz uğramış. Kendisi yüzde 40 engelli ailene zarar veririm diyerek onu korkutmuş.

Boşanacağım seni kadınım yapacağım demiş. Namaz kılıp günahlarımdan arındım sende arın demiş. Lütfen bize yardım edin bu adam hemen bir kaç yıl yatıp çıkmasın" ifadelerini kullandı.

İŞ YERİNİN CAMLARINI KIRDILAR

17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K’nın işyerini taşlayarak camlarını kırdı.

(AA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





