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İğrenç olay! 300'den fazla erkek çocuğuna kabusu yaşattı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

Norveç'te yaşanan iğrenç olay ülkeyi ayağa kaldırdı... İddiaya göre 26 yaşındaki bir adam, Snapchat'i kullanarak 300'den fazla erkek çocuğu istismar etti. Kendisini kadın olarak tanıtıp çocuklardan çıplak fotoğraf atmalarını sağlayan sapık bir daha göndermedikleri takdirde elindekileri yayınlamakla tehdit etti. Zanlının birçok çocuğa da tecavüz ettiği ortaya çıkarken, olay, Norveç'teki en büyük cinsel istismar olayı olarak adlandırılıyor.

İğrenç olay! 300'den fazla erkek çocuğuna kabusu yaşattı

Savcılar tarafından salı günü yapılan açıklamada, futbol hakemi olduğu öğrenilen 26 yaşındaki bir adamın internet forumlarını ve anlık görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'i kullanarak erkek çocuklarını istismar ettiği belirtildi.

KENDİNİ KADIN OLARAK TANITI

İnternetten konuştuğu çocuklara kendisini kadın olarak tanıtan saldırganın, çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve video istediği, ardından ise yenilerini göndermediği takdirde çocukları mevcut görüntüleri yayınlamakla tehdit ettiği öğrenildi.

16 BİNDEN FAZLA ÇIPLAK FOTOĞRAF!

Deutsce Welle'de yer alan habere göre, polis tarafından yapılan incelemede, şüphelinin bu yöntemle 16 binden fazla cinsel içerikli doküman topladığı açığa çıkarıldı.

Şüpheli, 2019 yılında hakim karşısına çıkacak.

2011 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, şüphelinin 2011 yılında bu yana 13 ile 16 yaşları arasında 300'ten fazla çocuğu istismar ettiği, bazı çocuklara ise tecavüz ettiği belirtildi. İstismara uğrayan çocuklar ise Norveç, Danimarka ve İsveç'ten. Otoriteler, bu olayın Norveç tarihinin en büyük cinsel istismar olayı olduğu belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu sıgırları yasatacaklarmı
nerede avrupa seviciler? demek ki neymiş? istismarın dini, dili, milleti yokmuş. pislik birinin dini ne olursa olsun pislikmiş.
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