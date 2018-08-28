İğrenç olay! 7 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçisi 40 yaşındaki R.G., 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan kız çocuğu, R.G.'nin kendisine istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Aile, kızları ile birlikte polise giderek şikayette bulundu.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan R.G., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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