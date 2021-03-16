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  4. İğrenç olay: 9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

İğrenç olay: 9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

16.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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İğrenç olay: 9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

Kayseri'de 46 yaşındaki okul hizmetlisi C.Ö., 9 yaşındaki öz kızı G.A.'ya cinsel istismarda bulundu. İddia üzerine tutuklu yargılanan C.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, G.A., okulda hizmetli olarak çalışan C.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan C.Ö. hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

''SARKINTILIK' DÜZEYİNDE İSTİSMAR' KARARI!

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık C.Ö. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Son sözü sorulan C.Ö., önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, cinsel amaçlı hiçbir eylemi olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, eylemin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, C.Ö.'ye 5 yıl hapis cezası verip, tahliyesini kararlaştırdı.

DHA

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