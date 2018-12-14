İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalışmak için bulunan Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov'un (38) kendi evinde çocuklarına bakıcılık yapan baldızı R.Y.'ye (26) tecavüz ettiği iddia edildi. R.Y., aynı gün polise giderek şikayetçi oldu.
9 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
Polisteki sorgusunda suçunu kabul eden Orunov Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov Lefkoşa Kapalı Cezaevine gönderildi.
İHA
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