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İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

KKTC Lefkoşa'da yaşayan Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov'un (38) evlerinde kalan baldızına tecavüz etti. Genç kadının şikayetiyle tutuklanan sanık 9 yıl hapse çarptırıldı

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalışmak için bulunan Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov'un (38) kendi evinde çocuklarına bakıcılık yapan baldızı R.Y.'ye (26) tecavüz ettiği iddia edildi. R.Y., aynı gün polise giderek şikayetçi oldu.

9 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Polisteki sorgusunda suçunu kabul eden Orunov Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov Lefkoşa Kapalı Cezaevine gönderildi.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz KKTC baldız Atamurat Orunov

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