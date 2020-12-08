İğrenç olay! Çarpma bahanesiyle kadınları taciz etti

Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kent meydanından, Demokrasi Meydanı’na yürüyen Ali Y., iddiaya göre yol boyunca önüne gelen çok sayıda kadını, çarpıyormuş gibi yaparak taciz etti. Uzun süre yürüyen Ali Y.'nin kadınları taciz ettiğini fark eden C.Ö. isimli genç kız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre sonra Ali Y., bir kadına erkek arkadaşının yanında dokunmaya çalıştı. Durumu fark eden kadının erkek arkadaşı Ali Y.'yi darp etti.

'KAFAM YERİNDE DEĞİLDİ'

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Güven Timleri Büro Amirliği ile Çarşı Polis Merkez Amirliği ekipleri sevk edildi. Uzun süre yerde baygın yatan Ali Y., başından aşağı su dökülerek kendine getirildi. Kendine geldikten sonra, "Kafam yerinde değildi, birine bir hata mı yaptım? Hepinizden çok özür dilerim" dedi. C.Ö., Ali Y.'ye tepki gösterdi. Ekipler şikayet üzerine Ali Y.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ali Y. ise, "Ablam, kardeşlerim hepinizden özür dilerim, ben sarhoştum. Beni bırakın ben gideyim. Ben sarhoştum önümü göremedim" dedi.