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İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, 70 yaşındaki Ahmet Ç., evine gittiği komşusunun 17 yaşındaki E.D. adlı kızına cinsel istismar girişiminde bulundu. Kızın çığlıklarını duyup, eve gelen mahalle sakinleri, E.D.'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polise teslim etti.

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Olay, Pertek'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ç., iddiaya göre, evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne- babası yokken, cinsel istismar girişiminde bulundu.

ÇIĞLIKLARI DUYUNCA KAPIYI KIRDILAR

Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup, kapıyı kırarak, içeri girdi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için Ahmet Ç.'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polisi aradı.

İhbarla eve gelen polis ekipleri, Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Ahmet Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
genç kız Tunceli cinsel istismar

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