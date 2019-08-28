İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Olay, Pertek'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ç., iddiaya göre, evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne- babası yokken, cinsel istismar girişiminde bulundu.
ÇIĞLIKLARI DUYUNCA KAPIYI KIRDILAR
Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup, kapıyı kırarak, içeri girdi.
ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR
Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için Ahmet Ç.'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polisi aradı.
İhbarla eve gelen polis ekipleri, Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Ahmet Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(DHA)
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