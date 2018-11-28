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İğrenç olay! Genç kızla önce ormanda sonra otel odasında...

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

KKTC'de 14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş ile sanık Murat Kasım Panoğlu hakkındaki karar bugün açıklandı. Mağusa'da yaşanan olayda sanık kızı ormana götürüp önce burda sonra da otel odasında cinsel ilişkiye girmişti. Zanlının otelden ayrılırken anahtarı arkadaşına verdiği, onun da kızın odasına gizlice girip ilişkide bulunduğu öğrenilmişti.

İğrenç olay! Genç kızla önce ormanda sonra otel odasında...

Kıbrıs Manşet'ten Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş ile yine ayni kızla 1 kez cinsel ilişkiye giren sanık Murat Kasım Panoğlu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Yoldaş Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 20 ay hapis cezasına çarptırılırken, ayni davalardan yargılanarak suçlu bulunan sanık Panoğlu ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki müşteki kız 9 Şubat 2018 tarihinde saat 21:00 saatlerinde arkadaşını aramış ve arkadaşının Palm Beach’te olduğunu öğrenip arkadaşının yanına gitmişti.

ÖNCE MARKETE UĞRADILAR

Kız arkadaşı ve sanık Murat Kasım Panoğlu ile Palm Beach’te buluşmuş ardından ise sanık Panoğlu’nun kullanımındaki araç ile oradan ayrılmışlardı. Sanık Panoğlu, arkadaşı sanık Gökhan Yoldaş’ı telefonla arayarak buluşmak için anlaşmışlar ve Tuzla’da buluşup bir marketten ise bira, çerez ve sigara alarak Çayırova’ya gitmişlerdi. Kız arkadaşı ve sanık Panoğlu ile Yoldaş Mağusa’ya geri dönerken Bedis Ormanına gitmişler ve müşteki kız ile Yoldaş araçtan inerek ormanlık alana yürüyüp burada cinsel ilişkiye girmişlerdi. Akabinde sanık Yoldaş ile Panoğlu, müşteki kız ile kız arkadaşını alarak Mağusa’da faaliyet gösteren bir otele gitmiş ve 102 ile 108 numaralı odaları kiralamışlardı.

ODANIN ANAHTARINI ARKADAŞINA VERDİ

Müşteki kız sanık Yoldaş ile birlikte 102 numaralı odaya girerek saat 03:0 sıralarında yine cinsel ilişkiye girmişler, daha sonra odadan çıkan sanık Yoldaş, 102 numaralı odanın anahtarını sanık Panoğlu’na vermişti. Sanık Panoğlu ise sanık Yoldaş’tan almış olduğu anahtarla 102 numaralı odaya girmiş ve saat 04:00 sıralarında müşteki kızla cinsel ilişkiye girmişti. Müşteki kızın annesi, kızının konu otelde olduğu öğrenmesi üzerine otele giderek kızını almış ve polise gitmişti. Yapılan şikayet üzerine ise sanıklar tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sanıkların mahkum olduğu “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” suçu için ömür boyu, “Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla alıkoyma” suçu için 13 yıla kadar, “Cinsel istismar” suçu için 6 yıla kadar ve “Cinsel saldırı” suçu için ise 3 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğüne dikkatleri çeken Hacı, sanıkların işlemiş olduğu suçların, özellikle 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçunun ceza yasamızın ciddi ve vahim suçlarından olduğunu vurguladı. Hacı, sanıkların mahkum olduğu cinsel suçların son zamanlarda artış gösteren ve yakın zamanda ceza yasası altında yeniden düzenlenerek suça konu cezaların artırıldığı, kamuyu yakından ilgilendiren, toplumun huzurunu bozan, toplumda tedirginlik yaratan ve toplumda derin yaralar açan ciddi suçlar arasında yer aldığını vurguladı. Sanıklara hapislik cezasının verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hacı, sanık Yoldaş’ı 20 ay, sanık Panoğlu’nu ise 17 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar KKTC

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