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İğrenç olay! İnşaatta 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismar

14.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde Hüseyin Gürbüz (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İğrenç olay çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı.

İğrenç olay! İnşaatta 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismar

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gürbüz, F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı.

Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti.

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Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Manisa
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