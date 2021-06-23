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  4. İğrenç olay! Kendisini polis olarak tanıtıp cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! Kendisini polis olarak tanıtıp cinsel istismarda bulundu

23.06.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki mağdur kadın iddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından kendi güzellik merkezinde cinsel istismara uğradı. Mağdur kadın ve avukatı canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı.

İğrenç olay! Kendisini polis olarak tanıtıp cinsel istismarda bulundu

İddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, güzellik merkezinde bir kadına cinsel istismarda bulundu. Mağdur kadın ve avukatı Barış Erbaş canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı.

Talihsiz kadın o anları şöyle anlattı:

“Yeni açtığım iş yerim için benden sosyal medya üzerinden randevu aldı, eski hastam sandım kabul ettim. Geldiğinde bana polis olduğunu ve emniyete gitmemiz gerektiğini söyledi. Polis rozetini, kimliğini gösterdi” dedi. Olayın detayları ise kan dondurdu. “Çok ağır şiddet kullandı, silahı boğazıma soktu, 18 gündür yemek yiyemedim, kafamı vurdu, kendi iş yerimde saldırıya uğradım. Kafamı poşet ile sararak nefes alamamı engelledi.”

Yayına avukatı Barış Erbaş’ta katıldı. Şikayette bulunduklarını söyleyen Erbaş, “Polis gibi tam tesisatlı geliyor, bir profesyonel, şu an yakalanmadı ama yakalanacağından eminiz” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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