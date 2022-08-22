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İğrenç olay! Küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp...

22.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sosyal medyadan küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi yakalandı. Evinde birçok dijital materyale incelenmek üzere el konulan kişi, polisteki sorgusunun arından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İğrenç olay! Küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp...

Sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi yakalandı. Şüphelinin küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsuz davranışlarda bulunup taciz ettiği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kişi cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN...

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden çocukları taciz ettikleri iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlar Daire Başkanlığının de desteğiyle sanal devriye polisleri E.A.(38) isimli şahsın Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsun davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti. Siber polisi E.A.'nın Canik ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile birlikte ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

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TUTUKLANDI

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis, çocuklara sosyal medya hesabı oluşturan ailelerin bu hesapları kontrolünde tutmaları, tanımadıkları çocuk resimli profil dahi olsa kimseyi eklememeleri ve her ne kadar ortam sanal olsa da suçun gerçek olduğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun taciz
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